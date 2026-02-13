Politico: Россия, США и Украина проведут новый раунд переговоров до 22 февраля
- Азия и мир, политика
- 15:37, 13 февраля 2026
- Просмотров: 478
CentralAsia (CA) - США, Россия и Украина планируют возобновить трехсторонние переговоры на следующей неделе в Майами или Абу-Даби. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источник, знакомый с дипломатической дискуссией.
По словам собеседника издания, официальные представители США считают, что на предполагаемой встрече с большой вероятностью «будет достигнут какой-либо прогресс». Территориальный вопрос остается «главной точкой преткновения» сторон, добавил источник.
Трехсторонние переговоры США, России и Украины проходили 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.