В конце февраля ожидается парад из шести планет

CentralAsia (CA) - 28 февраля 2026 года жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад из шести планет.

По данным NASA, парад образуют Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Год назад, 27 февраля 2025 года, случилось еще более редкое событие — в ряд выстроились семь планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). В следующий раз такое повторится только в 2040 году.

Этот феномен возникает из-за того, что все планеты движутся по орбитам вблизи одной плоскости — эклиптики. Хотя их скорости и расстояния до Солнца различны, иногда с Земли кажется, будто небесные тела стоят в одной линии. Важно понимать, что это лишь оптическая иллюзия: в реальности планеты разделяют миллионы и миллиарды километров космического пространства.

Из шести планет, участвующих в нынешнем параде, четыре — Меркурий, Венера, Марс и Юпитер — будут видны невооруженным глазом. Для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуются оптические приборы. Меркурий может плохо виден из-за своего низкого положения над горизонтом.

Наилучшим временем для наблюдений считается период примерно через полчаса после местного заката. Специалисты рекомендуют смотреть в западной части неба, выбрав место с открытым горизонтом и ясной погодой. Планета должна находиться как минимум на несколько градусов выше горизонта, а в идеале — на 10 градусов или выше, поскольку у самой поверхности Земли атмосфера сильно искажает и поглощает свет небесных объектов.

Явление будет доступно для наблюдения по всему миру, хотя пиковые даты могут незначительно отличаться в зависимости от местоположения. По данным Star Walk, оптимальным временем для Сан-Паулу станет 25 февраля, для Афин, Нью-Йорка, Мехико и Токио — 28 февраля, для Пекина, Берлина, Лондона и Мумбаи — 1 марта, а для Рейкьявика — 2 марта.