Ученые предсказали «адский климат» на Земле из-за глобального потепления

CentralAsia (CA) - На Земле зафиксированы самые высокие температуры за последние 125 тыс. лет, заявил The Guardian ученый Кристофер Вольф. Он отметил, что изменение климата происходит быстрее, чем предсказывали многие ученые. В публикации отмечается, что потепление может привести к «адскому климату парниковой Земли».

Профессор Тим Лентон из Университета Эксетера в Великобритании отметил, что изменения температуры даже на несколько градусов могут представлять серьезный риск для человечества. «Нам не обязательно двигаться к парниковому эффекту на Земле, чтобы существовали серьезные риски для человечества и наших обществ — они будут, если глобальное потепление нагреет Землю на 3°C»,— сказал Лентон.

По прогнозам ученых, потепление на 3-4°C приведет к тому, что экономика и общество перестанут функционировать так, как мы привыкли. При этом в статье отмечается, что климат «парниковой Земли» будет «гораздо хуже», чем при повышении температуры на несколько градусов.