Ученые открыли новый вид динозавров. Он был необычно крошечным — размером с курицу

CentralAsia (CA) - В результате многолетнего изучения необычно мелких костей, обнаруженных на севере Испании, ученые пришли к выводу, что они принадлежали крошечному динозавру размером с курицу, пишет «Би-би-си».

Новый вид получил название Foskeia pelendonum. Ученые полагают, что он обитал на Земле около 125 миллионов лет назад и принадлежал к вымершей группе травоядных динозавров — орнитоподов. Несмотря на свои миниатюрные размеры, этот динозавр обладал неожиданно развитым черепом.

«Его анатомия странная именно в том смысле, который заставляет переписывать эволюционные древа», — заявила палеонтолог Пенелопе Крусадо-Кабальеро из Университета Ла-Лагуна в Испании.

Работа над находкой велась с 2013 года международной группой ученых под руководством палеонтолога Поля-Эмиля Дьёдонне из Национального университета Рио-Негро в Аргентине. По словам ученых, обнаруженные останки принадлежат как минимум пяти разным особям.

«Я бы сказал, что самая интересная часть этого открытия заключается в том, что оно показывает, что подобных ископаемых остатков еще предстоит найти очень много, и большинство из них будут принадлежать мелким динозаврам», — рассказал Дьёдонне в интервью Би-би-си.

«Динозавры небольших размеров были гораздо более разнообразными, чем мы считали раньше, и вполне возможно, что большинство известных нам групп произошли именно от мелких динозавров, которые со временем увеличивались в размерах», — добавил он.

Foskeia pelendonum по размеру схож с курицей

Самый маленький в Европе

Однако, как отметил Дьёдонне, останки более мелких динозавров более хрупкие и их труднее найти. «К сожалению, мелкие материалы гораздо более фрагментированы, и структура некоторых мелких костей быстрее исчезает», — добавил он.

По словам участника исследования, палеонтолога Коэна Стайна из Брюссельского свободного университета в Бельгии, на общем фоне останков, найденных в Европе, этот динозавр был необычно маленьким.

Его рост предположительно составлял около 25-30 см, то есть он был размером примерно с курицу.

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что это один из самых маленьких, если не самый маленький, динозавр на европейском континенте. И, возможно, один из самых маленьких динозавров в мире», — сказал Стайн Би-би-си.

Исследователи создали 3D-модель черепа маленького динозавра

Поначалу ученые предполагали, что динозавры, которым принадлежали найденные маленькие кости, могли быть просто молодыми особями. Но более глубокое исследование показало обратное.

По крайней мере, один из них был взрослым, объяснил Штейн, добавив, что в молодом возрасте они, возможно, передвигались на четырех лапах, а во взрослом возрасте начинали ходить на двух.

Foskeia — это самый ранний из известных рабдодонтоморфов — группы внутри орнитоподов.

Рабдодонтоморфы «вероятно, были очень маленькими с самого начала», и это «позволяло им избегать встреч с хищниками», объяснил Дьёдонне.

«Небольшой размер не подходит для бега на длинные дистанции, но отлично подходит для быстрого поиска укрытия», — добавил он.

Открытие, потребовавшее десятилетия

Большинство окаменелостей было обнаружено ещё в 1998 году, а некоторые дополнительные находки были извлечены в последующие годы на том же самом месте. Однако на их идентификацию ушли десятилетия.

Человеком, который первым обнаружил это местонахождение и собрал основную часть останков, был Фидель Торсида Фернандес-Бальдор — ещё один соавтор исследования — из Музея динозавров в Салас-де-лос-Инфантес на севере Испании.

«С самого начала мы понимали, что эти кости являются исключительными из-за их крошечного размера», — рассказал Торсида Фернандес-Бальдор.

В новом исследовании были проанализированы сочлененные кости (кости, соединенные в сустав) из свода черепа и мозговой коробки Foskeia pelendonum

Исследователи отмечают, что обнаружение Foskeia — название «Fos» происходит от древнегреческого слова, означающего «свет» — имеет большое значение для понимания того, как эволюционировали орнитоподовые динозавры.

«Миниатюрность вовсе не означала эволюционную примитивность», — отмечает соавтор исследования, палеонтолог Маркос Бесерра из Национального университета Кордовы в Аргентине.

У Foskeia также было необычное расположение зубов: передние зубы, направленные вперед, по словам Дьёдонне, выглядели «как огромный трезубец по центру».

Помимо «несколько странных» зубов, у динозавра была и «интересная морфология черепа», добавляет Штайн.

«Это еще один пример тех экспериментов, которые проводила эволюция», — сказал он.

Фрагмент зубной кости (нижней челюсти) Foskeia pelendonum

Важность черепа

В более раннем исследовании, опубликованном в 2016 году, эти окаменелости были предварительно и довольно условно отнесены к орнитоподовому динозавру под названием Vegagete. Однако тогда данных оказалось недостаточно, чтобы официально описать и классифицировать находку.

Прорыв в новом исследовании произошел благодаря обнаружению новых элементов черепа, включая его фрагменты. Именно это позволило ученым окончательно идентифицировать динозавра Vegagete и официально дать ему имя — Foskeia pelendonum.

«У живых существ, как правило, именно череп дает нам больше всего информации, — объясняет Дьёдонне. — Он рассказывает о процессе пережевывания пищи, о зрении, о балансе тела».

По его словам, форма головы очень сильно адаптируется к потребностям животного в окружающей среде, поэтому «эти кости черепа — какими бы маленькими и фрагментированными они ни были — дают нам огромное количество информации об образе жизни животного».

«Важно документировать такие находки, чтобы понять, как эти существа росли, как жили, как умирали и как эволюционировали. Это помогает нам разобраться в том, как жизнь в прошлом постоянно менялась вместе с изменяющимися условиями среды», — добавил ученый.