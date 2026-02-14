92-летний монгол доказал в Абу-Даби, что возраст не помеха

CentralAsia (MNG) -
Столица ОАЭ впервые принимает Open Masters Games (Открытые игры мастеров) — крупнейшее мультиспортивное мероприятие на Ближнем Востоке. С 6 по 15 февраля более 25 000 спортсменов из 92 стран собрались в Абу-Даби, чтобы соревноваться в 38 дисциплинах без возрастных или квалификационных ограничений. Об этом сообщает MiddleAsianNews.
Мероприятия проходят на территории Абу-Даби, Аль-Айна и Аль-Дафры на 38 площадках мирового уровня — 18 крытых и 20 открытых.
92-летний прадедушка Раднаа Цэрэн из Монголии доказывает, что возраст не является препятствием для успеха – он во вторник оставил соперников далеко позади и выиграл забег на 200 метров, завоевав сердца и восхищение публики.
Он пересек финишную черту за 39.64 секунды, опередив ближайшего соперника более чем на четыре секунды в соревнованиях среди взрослых, в которых также участвовали опытные спортсмены в возрасте 70 и 80 лет.
«Нет, нет, я не устаю бегать. Я хочу оставаться чемпионом. Я хочу продолжать бегать и побеждать, когда мне будет 95», – сказал он. «Я рад победе, я рад, что могу оставлять позади более молодых спортсменов».
Раднаа, самый старший участник соревнований, также завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров и готовится к выступлениям на этой неделе в беге на 400, 800, 1500 метров и тройном прыжке.
Его не пугает напряженный график последних дней глобальных соревнований, и он нацелен на то, чтобы оставаться на вершине своей карьеры в течение многих лет.
Раднаа — пенсионер, бывший учитель физкультуры, десятилетиями работавший в средней школе в провинции Южная Гоби. Он ведет дисциплинированный образ жизни. Экстремальные температуры в Монголии, не имеющей выхода к морю, могут опускаться ниже минус 30°C, но это не мешает ему тренироваться дома.
Просыпаясь в 5 утра каждый день, он потягивается в постели и энергично встает на высокий стул, чтобы разогнать пульс.
«В Монголии очень холодно, дома много снега. Но я тренируюсь каждый день», — сказал он. «Для меня самая сложная дистанция — 1500 метров, потому что это длинная дистанция».
Секреты успеха
Его послание молодым людям — быть последовательными в своих тренировках.
«Занимайтесь спортом, бегайте, если можете, ходите пешком, избегайте алкоголя, не курите, и самое главное — всегда разминайтесь, никогда не бегайте без разминки», — сказал Церен.
Любовь к спорту
У этого гражданина Монголии 10 детей, 36 внуков, и он передал свою любовь к фитнесу своей семье.
Его 15-летний внук участвовал в соревнованиях по плаванию в ОАЭ на этой неделе, в то время как Раднаа соревновался в категории «Мастера». Трое его детей — учителя физкультуры.
Сын и дочь путешествуют с ним, когда он участвует в соревнованиях по всему миру.
«Мы следим за тем, чтобы ему было комфортно во время тренировок, чтобы он достаточно растягивался и хорошо питался», — сказал его 64-летний сын Бадрах Раднаа, школьный тренер по плаванию. «Мой отец ест все подряд. Он не привередлив, но любит копченую говядину и горячий суп».
Семья Радны заявила, что он вдохновлял молодежь в своей родной стране, продолжая побеждать на соревнованиях.
«Мой отец — образец для подражания для монголов, они гордятся им и равняются на него», — сказал его сын. «Возраст для него не имеет значения, он по-прежнему ставит перед собой собственные цели».
Наблюдение за тем, как г-н Раднаа стремительно мчится по дорожке, вызвало аплодисменты зрителей в Абу-Даби.
«Я слышал, что ему больше 90. Это удивительно, невероятно, что он так быстро двигается. Это нужно помнить всегда», — сказал 52-летний спортсмен из Шри-Ланки Шалин Перера.