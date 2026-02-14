Министр МИД Монголии и замминистра МИД Китая обменялись подробными мнениями по вопросам сотрудничества

Сунь Вэйдун подчеркнул, что Китай проводит внешнюю политику «дружелюбия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности» по отношению к соседней Монголии. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла заместителя министра иностранных дел Китайской Народной Республики Сунь Вэйдуна и обменялась подробными мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Сотрудничество между министерствами иностранных дел двух стран имеет особое значение для расширения и развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китаем во всех областях. Поэтому Батцэцэг подчеркнула, что наша сторона продолжит прилагать все усилия для поддержания этой позитивной и активной тенденции, претворения в жизнь достигнутых на уровне глав государств договоренностей и последовательного продвижения проектов и программ, которые принесут реальную пользу народам обеих стран.

Она также отметила, что обе страны считают важным развивать сотрудничество во всех областях на основе принципов взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, невмешательства во внутренние дела, равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения к выбранному друг другом пути развития, и выразила свою неизменную твердую поддержку политики «одного Китая».

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун передал приветствия министра иностранных дел Ван И госпоже Батцэцэг Батмөнх.

Он выразил удовлетворение тем, что наши две страны являются вечными соседями, связанными горами и реками, и что Всеобъемлющее стратегическое партнерство в последние годы активно действовало во всех секторах, и заявил, что они будут тесно сотрудничать для успешного выполнения работы, проведенной в рамках Стратегического диалога.

Он также подчеркнул, что Китай проводит внешнюю политику «дружелюбия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности» по отношению к соседней Монголии, и что предстоящий 15-й пятилетний план социально-экономического развития Китая включает в себя цель совместного создания высококачественного развития со странами в рамках инициативы «Один пояс, один путь», что создаст больше возможностей для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

