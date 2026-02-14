В Улан-Баторе -14°C

Зимний Улан-Батор // Ikon.mn

CentralAsia (MNG) - Согласно прогнозу погоды, с 8:00 до 20:00 14 февраля 2026 года по всей стране ожидаются низкие температуры, ветер – в Гоби, степях и других степных районах. Преимущественно облачно. В восточной части восточных аймаков ожидается снег и небольшой снегопад. В других районах снега не ожидается. В большинстве районов ветер будет северо-западным, достигая 6-11 метров в секунду, а в Гоби, степях и других степных районах – 15-17 метров в секунду.

Согласно метеопрогнозу, на территории озера Увс и в Дархадской впадине, а также в верховьях реки Завхан и в долине реках Идэр, Тэс температура воздуха будет находиться в пределах -21...-26°C. В Монголо-Алтайских, Хубсугулских и Хангайских горах, а также в верховьях реки Заг-Байдраг, температурные показатели колеблются от -14...-19°C. В Хэнтийских горах и долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Хэрлэн и Халх температура ожидается в диапазоне --14...-19°C. В предгорьях Хангайского хребта и южной части Гоби температура может достигать 0...-5°C, в то время как в восточной части региона Гоби, где снежный покров минимален, температура будет составлять от -3...-8°C, а в других областях – от -10...-15°C.

Что касается Улан-Батора, то здесь также ожидается переменная облачность. Снега нет. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура -12-14°C.

