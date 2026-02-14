экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл золото Олимпиады-2026 в Италии
CentralAsia (KZ) -  Представитель Казахстана Михаил Шайдоров стал победителем в одиночном фигурном катании у мужчин на Олимпиаде-2026 в Италии. 

Шайдоров набрал 291,58 балла по сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ. После короткой программы он шел лишь пятым, пропустив вперед всех главных фаворитов турнира. Серебро выиграл японец Юма Кагияма (280,06 балла), бронзу - его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Свою произвольную программу 21-летний Михаил Шайдоров исполнил под композицию Димаша Кудайбергена. 

Медаль фигуриста Михаила Шайдорова стала первой для Казахстана на Олимпийских играх-2026 в Италии. 

До Михаила Шайдорова единственную олимпийскую медаль (бронзовую) в истории казахстанского фигурного катания завоевал Денис Тен на Играх в Сочи в 2014 году. Медаль Шайдорова стала второй золотой в истории участия Казахстана в зимних Олимпийских играх – впервые первым на ОИ стал лыжник Владимир Смирнов в 1994 году.

По итогам короткой программы 10 февраля Михаил Шайдоров занимал пятое место с  92,94 балла.

Михаил Шайдоров – уроженец Алматы, тренирует его олимпийский чемпион Алексей Урманов. Шайдоров – серебряный призёр чемпионата мира, чемпион четырёх континентов, серебряный и бронзовый призёр Гран-при Китая, бронзовый призёр Азиатских игр, чемпион Казахстана. 

