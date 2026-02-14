Оптовая цена бензина в России выросла на 1,5-1,7% в четверг

CentralAsia (CA) - Торговая сессия на Петербургской бирже завершилась ростом котировок по всем видам нефтепродуктов. Бензин дорожает уже четвёртый день подряд, пишет Оilcapital.ru.

Все виды нефтепродуктов по итогам торгов на Петербургской бирже в четверг в зеленой зоне: АИ-92 поднялся в цене на 1,7% и достиг 60566 руб./т (по территориальному индексу европейской части РФ). 95-й бензин подорожал на 1,47%. Его стоимость впервые с 18 декабря 2025 года превысила 62 тысячи рублей, составив 62362 руб./т.

Летний дизель прибавил 1,34% и теперь стоит 55080 руб./т. Межсезонный дизель продемонстрировал рост на 1,76% — до 53433 руб./т, а зимний подорожал на 0,85% и стоит уже 60009 руб./т.

Мазут подскочил в цене на 7,1%, достигнув 12754 руб./т. Стоимость сжиженных углеводородных газов почти не изменилась, поднявшись лишь на 0,18% — до 24 386 руб./т. Авиакеросин прибавил 0,39%, его цена составила 76056 руб./т.

«НиК» напоминает, что временные ограничения на вывоз нефтепродуктов останутся в силе до конца июля. При этом запрет на экспорт бензина больше не касается производителей. Они получили право вывозить топливо за границу уже с 31 января.