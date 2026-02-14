Трамп назвал смену власти в Иране лучшим вариантом развития событий

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что смена режима в Иране — это «лучшее, что может случиться», передает «Би-би-си».

«47 лет были только разговоры, разговоры и разговоры. За это время мы потеряли много жизней», — сказал он в пятницу.

Трамп отказался уточнить, кого он хочет видеть во главе Ирана, но отметил, что «есть люди», которые могли бы занять этот пост. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пока не отреагировал на последние заявления Трампа.

Тем временем США направили на Ближний Восток второй авианосец, чтобы усилить давление на Иран с целью заключения ядерной сделки.

По словам Трампа, крупнейший в мире военный корабль и новейший американский авианосец USS Gerald R Ford должен «очень скоро» передислоцироваться из Карибского бассейна на Ближний Восток.

На своей платформе Truth Social Трамп опубликовал аэрофотоснимок авианосца, который, судя по всему, находится на пути ко второму американскому кораблю — USS Abraham Lincoln — уже дислоцированному на Ближнем Востоке.

Пентагон направил авианосец в январе после того, как США пригрозили ударом по Ирану, чтобы положить конец кровопролитному подавлению властями страны массовых протестов, в результате которых погибли тысячи людей.

Хотя Трамп угрожал ударами по Ирану, если не будет достигнуто ядерное соглашение, после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в среду в Белом доме он стал настаивать на продолжении переговоров с Тегераном.

«Никаких окончательных договоренностей достигнуто не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, удастся ли все‑таки заключить сделку», — написал Трамп в Truth Social.

Выступая в Форт-Брэгге в пятницу вечером, Трамп заявил, что Иран должен «предложить нам сделку, которую они должны были предложить нам с самого начала», отвечая на вопрос о том, что Тегерану нужно сделать, чтобы избежать удара США.

США настаивают на прекращении обогащения урана в Иране, в то время как правительство Нетаньяху требует от Тегерана сокращения программы баллистических ракет и поддержки радикальных группировок, таких как ХАМАС и «Хезболла».

Иран до сих пор заявлял о готовности ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, но президент страны Масуд Пезешкиан предупредил, что Тегеран «не уступит чрезмерным требованиям».

В свой первый срок Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, заключенной при Обаме, и восстановил санкции, которые серьезно подорвали экономику страны.

В прошлом году администрация возобновила переговоры, чтобы достичь нового соглашения перед 12-дневной войной между Израилем и Ираном.