Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку с Украиной и Зеленский «должен двигаться»

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва стремится заключить мирную сделку, а украинской стороне, чтобы не потерять шанс на прекращение djtyys[ ltqcndbq, необходимо «действовать».

«Россия хочет заключить сделку, и [президент Украины Владимир] Зеленский должен двигаться. В противном случае он упустит прекрасную возможность, ему придется действовать», — сказал Трамп журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли Вашингтон требует от Зеленского провести президентские выборы до лета.

Владимир Зеленский ответил на вопрос об уступках, на которые Киев может пойти под давлением США.

Президент Украины говорил с журналисткой издания Politico во время Конференции по безопасности в Мюнхене.

«Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа. Они говорят: «Пришло время компромиссов. Вы можете сделать некоторые шаги вперед». Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — ответил Зеленский.

Он объяснил, что под давлением США Киев согласился пойти на прекращение огня без всяких предварительных условий, но Россия это предложение отвергла.

Ранее украинские и западные чиновники в разговоре с Financial Times (FT) рассказали, что Киев готовится провести выборы президента и референдум по мирному соглашению с РФ уже весной 2026 года. По их словам, Зеленский может официально объявить об этом 24 февраля — в четвертую годовщину начала российской военной операции.

До этого администрация Трампа требовала от Украины провести оба голосования до 15 мая и завершить мирные переговоры с Россией к лету, заявляли собеседники FT.

Позже сам Зеленский опроверг сведения газеты. «Я много раз говорил о выборах, мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности», — заявлял президент журналистам. По его словам, вопрос с выборами чаще поднимают союзники Украины, а не сам Киев. Зеленский подчеркнул, что ключевым условием для проведения голосования остается безопасность.