Мирзиёев уволил главу ассоциации «Узчармсаноат» за слабую поддержку местных производителей

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев резко раскритиковал деятельность ассоциации «Узчармсаноат» («Узкожпром»), отвечающую за развитие кожевенной промышленности, и уволил ее председателя Акбара Султанова. Глава государства остался недоволен невыполнением планов в отрасли и слабой работой организации с местными производителями, передает пресс-служба руководителя страны.

13 февраля Мирзиёев посетил Аханагаранский район Ташкентской области, где ознакомился с деятельностью нескольких предприятий. Затем президент провел совещание по приоритетным задачам обеспечения экономического роста в отдельных отраслях.

По его словам, производство обуви, как и кожевенная промышленность в целом, находятся в числе аутсайдеров. Поэтому глава ассоциации «Узчармсаноат» лишился своей должности. Отмечалось, что в обувной отрасли мода меняется довольно быстро и, чтобы сохранять конкурентоспособность, предприятиям приходится адаптироваться к требованиям рынка.

Но в Узбекистане наблюдаются проблемы. В результате из 972 компаний, работающий в данном сегменте, 378 прекратили деятельность. Еще 120 предприятий используют менее половины производственных мощностей. Причем сохраняется большая зависимость от импорта, в страну в серьезных объемах завозят колодки, шнурки и прочую фурнитуру.

По итогам прошлого года отрасль не смогла выполнить и 40% от плана по экспорту, который составлял $250 млн, резюмировал глава республики. Планы на текущий год по производству обуви и поставкам продукции за рубеж президент назвал неудовлетворительными. Он поручил ответственным чиновникам оздоровить сектор, повысить нагрузку предприятий, развивать локализацию и экспорт, а также наладить эффективное управление ассоциацией «Узчармсаноат».

На том же совещании руководитель страны отметил, что и в ряде других направлений ответственные лица неактивно внедряют инновации и медленно реагируют на изменения в своей сфере.

За последние три года доля промышленности в добавленной стоимости выросла с 40,7% до 43%. Но в отдельных отраслях показатели ниже общего. В частности, в пищевой индустрии — 30%, электротехнической — 29,3%, автомобилестроении — 20,7%.

Президент уделил особое внимание производству автомобилей. Узбекские заводы рассчитаны на выпуск 650 тысяч машин в год, но они не выполняют указанного показателя. В связи с чем Мирзиёев поручил увеличить мощности предприятий до 510 тысяч единиц транспорта.

Причем он поставил задачу организовать производство 763 новых видов деталей на базе кооперации с местными компаниями. Для поддержания устойчивого спроса, по словам главы республики, банкам необходимо снизить ставки по автокредитам и нарастить объемы таких сделок.

Кроме того, следует увеличить выпуск тракторов, машин для сбора урожая и высадки саженцев. Поскольку фермеры готовы закупать 15 тысяч средств агротехники в год при условии выхода Чирчикского кластера на полную мощность, доступных цен и наличия удобных вариантов лизинга.

Также были обозначены основные экономические показатели. Так, в прошлом году валовой внутренний продукт Узбекистана превысил $147 млрд, показав рост на 7,7%.

«В 2026 году ожидается рост экономики на 6,6% и достижение ВВП на уровне $167 млрд. Это осторожный прогноз, учитывающий геополитическую ситуацию и экономические колебания», — подчеркнул Мирзиёев.