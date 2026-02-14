США нанесли удар по судну в Карибском море

CentralAsia (KZ) - Южное командование вооруженных сил США сообщило об ударе по судну в Карибском море. Погибли три человека.

«Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, которые признаны террористическими»,— указано в сообщении командования в соцсети X.

Удар США по судну в международных водах стал четвертым с начала года. С середины ноября 2025-го Соединенные Штаты проводят операцию «Южное копье», которая направлена на борьбу с наркокартелями.

