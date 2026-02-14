Госдолг Таджикистана за последний год сократился на 100 млн долларов

CentralAsia (TJ) - Государственный долг Таджикистана на 1 января текущего года составил $3,5 млрд, что равняется 19,2% ВВП республики, сообщил министр финансов страны Файзиддин Каххорзода 13 февраля на пресс-конференции в Душанбе, передает «Азия плюс».

В частности, по его словам, $3 млрд (87% от общего объема госдолга) приходится на внешний долг, а $500 млн (13%) — на внутренний долг.

Общий объем госдолга Таджикистана на 1 января 2025 года составлял $3,6 млрд — 25,2% ВВП. В том числе $3,2 млрд (89%) — внешний долг, 400 млн (11%) — внутренний долг.

Министр отметил, что в минувшем году в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами республики Минфином было подписано 31 соглашение для реализации 25 государственных инвестиционных проектов на общую сумму $619 млн.

Он подчеркнул, что на обслуживание внешнего долга в 2025 году было направлено $504,6 млн, из которых $416,3 млн потрачено на погашение основного долга, а $88,3 млн — на проценты.

Он отметил, что отклонений от плана по обслуживанию долгов перед международными финансовыми организациями и отдельными странами не существует.

Главным внешним кредитором страны остается Экспортно-импортный банк Китая, задолженность перед которым, по словам министра, поэтапно сократилась почти до $700 млн.

Также республика сравнительно больше должна Всемирному банку (около $380 млн), Азиатскому банку развития (более $250 млн), Исламскому банку развития (свыше $250 млн), Международному валютному фонду ($195 млн), Европейскому банку реконструкции и развития ($165 млн).

