Мигрантам из Таджикистана разрешили привозить медсправки из дома

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Правительство России одобрило соглашение с Таджикистаном, по которому трудовые мигранты из республики смогут проходить медицинское освидетельствование на родине. Кабмин внес документ, подписанный 9 октября 2025 года в Душанбе, на ратификацию в Госдуму. Сейчас граждане Таджикистана, желающие работать в России, должны получать необходимые справки в медорганизациях, находящихся на ее территории.

Как отмечается в пояснительной записке, вступление соглашения в силу «будет способствовать развитию отношений» между странами. «Реализация положений… не повлечет отрицательных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — подчеркивается в документе.

Владимир Путин осенью говорил, что в России проживают и работают более миллиона граждан Таджикистана или 10% населения республики. При этом эксперты РАНХиГС называли цифру в 3 млн. Путин подчеркивал, что выходцы из этой страны активно задействуются в строительстве, коммунальном хозяйстве, транспорте и логистике, внося «весомый вклад» в развитие российской экономики. «Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты», — отмечал он.

В Минздраве РФ ранее рассказали, что освидетельствование трудовых мигрантов из республики будет проводиться в специальном пункте на территории одной из медицинских организаций в Душанбе. По прибытии в Россию повторная процедура не потребуется. Уполномоченная медорганизация будет нести ответственность за свою работу по законодательству РФ. Таджикистан освободит ее от таможенных сборов, пошлин и налогов на товары и услуги. Также ей не надо будет получать лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Кроме того, Таджикистан обеспечит организации доступ к информационным системам и базам данных с информацией о выявленных случаях ВИЧ, гепатита, туберкулеза и инфекций, передающихся половым путем. Сюда же войдут данные об употреблении наркотиков и психотропных веществ.

