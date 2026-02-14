В 2026 году по всему Туркменистану высадят 3 миллиона саженцев деревьев

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана подписал постановление, направленное на озеленение страны и сохранение её природного облика. Согласно документу, в текущем году на территории республики планируется высадить в общей сложности три миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

Ответственность за выполнение плана разделена между центральными и региональными органами власти: министерства, отраслевые ведомства, а также хякимлики Ашхабада и Аркадага должны обеспечить посадку 1,5 миллиона саженцев, ещё столько же — хякимлики велаятов.

Особое внимание в постановлении уделяется качеству проводимых работ. Все саженцы плодовых деревьев и виноградной лозы должны высаживаться на специально отведённых участках с соблюдением видовой классификации. Для полива предусмотрено использование капельного орошения — одного из наиболее экономичных методов водопотребления.

Координация поставок посадочного материала и контроль за проведением работ возложены на Министерство охраны окружающей среды. Ведомство обязано обеспечить все заинтересованные организации необходимым количеством трёхлетних саженцев деревьев и виноградной лозы.

Постановление было подписано 13 февраля на расширенном заседании Кабинета министров, посвящённом подведению итогов 2025 года. Об этом сообщает государственное агентство ТДХ.

В ходе расширенного заседания правительства, посвящённого подведению итогов 2025 года, Сердар Бердымухамедов назначил нового министра охраны окружающей среды.