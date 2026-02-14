В Таджикистане объявлено предупреждение о лавинной опасности

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с 14 по 16 февраля в связи со снегопадом сохраняется высокая угроза схода снежных лавин на отдельных участках автодороги Душанбе–Чанак.

Речь идёт об участках с 48 по 74 км и с 78 по 81 км, особенно в районах Майхура и Зидех Варзобского района.

Как сообщает Агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан, риск схода лавин также сохраняется в горных районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области. Кроме того, в отдельных районах Хатлонской области в ближайшие сутки из-за дождей возможны селевые явления.

Соответствующие службы призывают водителей и жителей соблюдать меры предосторожности при передвижении по горным дорогам и учитывать погодные условия.

