Администрация Трампа подала в суд на Гарвард

CentralAsia (CA) - Администрация президента США подала в суд на Гарвардский университет, обвинив его в несоблюдении требований федерального расследования и потребовав предоставить документы, позволяющие установить, учитывал ли университет расовую принадлежность при приёме студентов, сообщает Reuters.

В заявлении Минюста США сообщается, что Гарвард неоднократно затягивал процесс предоставления необходимой документации. Отмечается, что эти документы помогут оценить, соблюдает ли учебное заведение решение Верховного суда США от 2023 года, согласно которому программы приёма в колледжи с учётом расовой принадлежности являются неконституционными.

При этом Министерство юстиции заявило, что не обвиняет Гарвард в каких-либо дискриминационных действиях, а также не требует денежной компенсации или отзыва федерального финансирования.

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что его администрация требует от Гарварда 1 млрд долларов для урегулирования расследований в отношении политики учебного заведения. Однако это требование было отклонено.

В апреле 2025 года правительство США пригрозило запретить Гарвардскому университету принимать иностранных студентов на том основании, что университет не предпринял достаточных мер для решения проблемы преследования еврейских студентов на территории кампуса. Это произошло после того, как учебное заведение заявило, что не подчинится требованиям администрации президента Дональда Трампа.

Попытки Трампа заморозить федеральное финансирование Гарварда столкнулись с юридическим сопротивлением, и сторонам пока не удалось достичь соглашения.