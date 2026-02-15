В Национальном музее «Чингисхан» состоялась презентация книги о монгольском наследии в Великобритании

CentralAsia (MNG) -

Многовековые исторические и культурные реликвии Монголии хранятся во многих странах мира. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Книга «Монгольское историческое и культурное наследие в Великобритании» основана на систематическом анализе ранее неисследованных и вновь обнаруженных артефактов и письменных источников, связанных с историей и культурой Монголии, хранящихся в учреждениях Великобритании.

В рамках проекта «Монгольское наследие во всем мире», запущенного в 2014 году для совместного исследования, изучения и публикации этих реликвий, был издан сборник монгольских исторических и культурных реликвий, хранящихся в Великобритании, под названием «Монгольское историческое и культурное наследие в Великобритании», презентация которого состоялась 12 февраля.

Эта 13-я книга серии была написана в соавторстве и опубликована г-жой Сью Берни, приглашенным ученым, внесшим выдающийся вклад в изучение монгольского буддизма как с британской, так и с монгольской стороны под руководством академика Чулууна Сампилдондова, директора Национального музея «Чингисхан». Книга была написана и опубликована группой высокопрофессиональных международных исследователей, включая исследователей из Имперского азиатского общества, Кембриджского университета, Эдинбургского университета, Британской университетской библиотеки и Британского музея.

Данная книга состоит из 7 глав, посвященных различным аспектам:

Рукописи и артефакты государств Ильханты и Чагатай из британских коллекций,

Монеты Монгольской империи из Британского музея,

Монгольские материалы XVII-XX веков из Британской библиотеки и коллекций,

Материалы начала XX века из британских коллекций.

Монголы гордятся тем, что эта 13-я серия, являющаяся частью проекта «Всемирное наследие» и издаваемая Национальным музеем «Чингисхан», пережила самые трудные времена и теперь доступна широкой публике. Эта книга — не только историческое исследование, но и первый шаг к публикации всестороннего исследования монгольского наследия и культуры по всему миру. Это первое издание, охватывающее все аспекты наследия Монголии, выпущенное в Великобритании.

Главный редактор издания Сью Берни выступила онлайн из Лондона: «Наше исследование началось с коллекций Британского музея и Британской библиотеки. Недавно музей открыл новый зал, посвященный керамике и металлоизделиям Ильханата, и представил специальную выставку этих артефактов, большая часть которых включена в этот том. Особую ценность представляет металлическая сумка XIV века, предположительно изготовленная в Мосуле для монгольской хатун. Коллекция также включает заметки и фотографии Монголии, сделанные примерно 70 британскими путешественниками в период с 1715 по 1935 год. Королевское географическое общество Великобритании хранит около 2500 таких фотографий, некоторые из которых публикуются в этом томе впервые».

Еще один выдающийся артефакт — бронзовая мандала с золотыми элементами, хранящаяся в Британском музее. Доктор Сурун-Ханда Сыртыпова подтвердила, что она была создана мастером Занабазаром в XVII веке. Ранее считалось, что мандала имеет китайское происхождение, но теперь подтверждено ее монгольское происхождение.

«Я лично обнаружила несколько оригинальных монгольских письменных источников, собранных в районе реки Эзэн недалеко от Хара-Хото, в коллекции Марка Ауреля Стайна, хранящейся в Британской библиотеке. Я хотела бы выразить глубокую благодарность всем, кто поддерживал меня в течение долгих и трудных лет поисков этого сокровища», — сказала Сью Берни, добавив: «Я верю, что этот том станет первым шагом к дальнейшим открытиям в Великобритании и раскрытию многих других скрытых культурных реликвий».

Презентация книги, имеющая особое значение в контексте политики «мягкой силы» в двусторонних отношениях между Монголией и Великобританией, состоится в Лондоне на следующей неделе.

Как известно, более 80 учреждений в более чем 40 странах хранят артефакты, письменные документы и фотографии, связанные с историческим и культурным наследием Монголии. С 2014 года проект «Всемирное наследие» регулярно публикует тома на монгольском и английском языках с официальным разрешением и академическими комментариями. Уже опубликовано двенадцать томов, посвященных монгольским реликвиям в Венгрии, Норвегии, Германии, Дании, Японии и России. В этом году выйдет 14-й том, посвященный монгольскому наследию в Чешской Республике.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения