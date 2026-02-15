Погода в Монголии стабильная

В Хубсугульской тайге // фото: ©Batzaya Choijiljav

CentralAsia (MNG) -

По данным метеорологического прогноза, с 8:00 до 20:00 15 февраля 2026 года: В целом, ясное небо. Ветер северо-западный, в большинстве районов от 4 до 9 метров в секунду.

Согласно метеопрогнозу, на территории озера Увс и в Дархадской впадине, а также в верховьях реки Завхан и в долине реки Тэс температура воздуха будет находиться в пределах -22...-27°C. В Монголо-Алтайских, Хубсугулских и Хангайских горах, а также в верховьях реки Заг-Байдраг, температурные показатели колеблются от -16...-21°C. В Хэнтийских горах и долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Хэрлэн и Халх температура ожидается в диапазоне -16...-21°C.

В юго-западной части Гобийской области температура составит +1…-4°C, в бассейне Великих озёр, предгорьях Хангайских гор, северной части Гобийской области и Дорнод-Дарьянской степи – -4…-9°C, а в других районах – -9…-14°C.

Что касается Улан-Батора, то здесь также ожидается ясня погода, легкий ветер. -10...-12°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения