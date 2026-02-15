Сунь Вэйдун заявил, что китайско-монгольские отношения сохраняют хорошую динамику, способствуя региональному миру

слева: Сунь Вэйдун и Занданшатар Гомбожав

Заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун посетил Монголию для участия в стратегическом диалоге между министерствами иностранных дел Китая и Монголии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

С 10 по 12 февраля 2026 года заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун посетил Монголию, в ходе чего нанес визиты вежливости премьер-министру Монголии Занданшатару Гомбожаву и министру иностранных дел г-же Батцэцэг Батмөнх, а также совместно с заместителем министра иностранных дел Монголии Амартүвшином Гомбосүрэном принял участие в Седьмом стратегическом диалоге между министерствами иностранных дел Китая и Монголии. Посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань также присутствовала на соответствующих мероприятиях.

Сунь Вэйдун заявил, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-монгольские отношения сохранили хорошую динамику развития, принося пользу не только народам обеих стран, но и способствуя региональному миру, развитию и процветанию.

Китай готов сотрудничать с Монголией, руководствуясь важными общими договоренностями, достигнутыми лидерами обеих стран, уважать основные интересы и главные проблемы друг друга, углублять обмены и сотрудничество в различных областях и совместно строить китайско-монгольское сообщество с общим будущим.

«Министерство иностранных дел Китая готово к тесному сотрудничеству с Министерством иностранных дел Монголии в целях содействия устойчивому, прочному и стабильному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией», — заявил он.

Монгольская сторона заявила, что развитие отношений с Китаем является первостепенным направлением внешней политики Монголии. Тайваньский вопрос и вопросы, касающиеся Сицзанга, Синьцзяна и Гонконга, являются внутренними делами Китая, и Монголия будет и впредь твердо придерживаться принципа «одного Китая».

Монголия поддерживает усилия Китая по продвижению концепции построения сообщества с общим будущим для человечества и четырех основных глобальных инициатив, высоко оценивает принципы дружбы, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности в соседской дипломатии, а также благодарит Китай за многолетнюю поддержку экономического и социального развития Монголии и улучшения условий жизни населения.

Монголия готова стремиться к большей синергии с Китаем, развивать практическое сотрудничество, продвигать сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и подавать пример в отношениях между соседними странами.

Стороны также провели откровенный и углубленный обмен мнениями по международной и региональной ситуации. Обе стороны согласились совместно соблюдать Устав Организации Объединенных Наций, основные нормы, регулирующие международные отношения, и послевоенный международный порядок, а также работать над созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления.

