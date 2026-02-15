МИД Индии объяснил решение отказаться от российской нефти

CentralAsia (CA) - Индия сохранила энергетическую автономию и независимость, несмотря на требование США отказаться от российской нефти, заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар.

Комментируя причины заключения сделки с Вашингтоном, он сказал, что «многие проводят свои расчеты и перерасчеты» из-за изменений в мире.

«Сегодня это сложный рынок. Я думаю, нефтяные компании в Индии, как и в Европе, и в других частях мира, оценивают доступность, стоимость, риски и принимают решения, которые, по их мнению, отвечают их интересам»,— сказал Джайшанкар во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

14 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала США полностью прекратить закупки российской нефти. О том, что Индия уведомила американскую сторону об отказе от топлива из России, ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Взамен США пообещали снизить тарифы на индийские товары с 25% до 18%. В Кремле говорили, что официальных заявлений от Индии о прекращении импорта российского сырья не было.