Глава Генштаба РФ рассказал о наступлении российской армии в феврале

Валерий Герасимов

CentralAsia (CA) - 12 населенных пунктов в зоне военной операции перешли под контроль России с начала февраля 2026 года. Об этом сообщил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов, который проинспектировал группировку войск «Центр», передала пресс-служба Минобороны.

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории», — заявил он.

Наиболее упорные бои, по словам начальника Генштаба, идут в зоне ответственности группировки войск «Центр»: военные развивают наступление на Добропольском направлении.

«Продолжается освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое. В Гришино наши подразделения в уличных боях уничтожают подразделения противника, удерживающих позиции в этом населенном пункте. Кроме того, подразделения ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным», — сказал Герасимов.

Также российская армия продолжает расширение «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, добавил Герасимов. Он доложил о взятии под контроль Поповки и Сидоровки в Сумской области, а также Чугуновки в Харьковской. О их переходе под контроль России Минобороны сообщало ранее.

«Соединения группировки войск «Запад» ведут активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности. Продолжается ликвидация остатков группировки противника, блокированной на восточном берегу реки Оскол. В этом районе освобождена Глушкова, ведутся бои в районе Новоосиново», — сказал он.

На Краснолиманском направлении завершается зачистка от украинской армии населенных пунктов Дробышево и Яровая, а войска группировки «Южная» продвигаются в направлении Славянска, добавил Герасимов.

«Группировка войск «Восток» развивает наступление в восточной части Запорожской области. Пытаясь остановить наше выступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные подразделения с других участков. Соединения группировки уверенно отражают атаки противника», — рассказал Герасимов в ходе доклада, отметив, что ВСУ несут значительные потери.

Группировка войск «Днепр» наступает в направлении Запорожья. Начальник Генштаба отчитался о переходе под контроль армии России населенных пунктов Приморское, Магдалиновка и Запасное.

Кроме того, Герасимов рассказал, что ВСУ не могут восполнить потери. В этих условиях Украина делает ставку на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличения количества ударных БПЛА.

«При этом подразделения объединенной группировки войск применяют их [БПЛА] в среднем в два раза больше, чем противник», — отметил глава Генштаба.

Ранее The New York Times со ссылкой на аналитиков сообщила, что ВСУ находятся в непростом положении в районах Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и города Гуляйполе. Эти районы имеют стратегическое значение и могут служить плацдармами для будущих наступлений, отметили журналисты.