Из-за непогоды в Казахстане закрыты несколько участков автодорог в разных областях страны

CentralAsia (KZ) - Какие дороги в Казахстане закрыты 15 февраля из-за непогоды, сообщает КазАвтоЖол.

Кызылординская область

С 10.00 действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, км 1240-1362 (граница Актюбинской области – Аральск). Ориентировочное время открытия движения – 15 февраля в 20.00.

Актюбинская область

С 10.00 действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, км 1153-1240 (Иргиз – граница Кызылординской области). Ориентировочное время открытия движения – 15 февраля в 20.00.

Алматинская область

С 10.30 действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, км 59-143 (Жанакурылыс – граница Жамбылской области). Ориентировочное время открытия движения – 15 февраля в 13.00.

Жамбылская область

С 10.30 действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, км 143-214 (граница Алматинской области – Кордай);

на участке автодороги граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, участок "Новый обход перевала Кордай", км 159-238 (Кенен – Кайнар). Ориентировочное время открытия движения – 15 февраля в 13.00.

Западно-Казахстанская область

С 13.00 действует ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на участке автодороги Уральск – Таскала – граница РФ, км 4-104 (Уральск – граница РФ). Ориентировочное время открытия дороги – 15 февраля в 18.00

