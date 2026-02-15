Алиев обвинил Россию в ударах по посольству Азербайджана в Украине. МИД РФ заявили, что это «не соответствует действительности»

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия трижды атаковала азербайджанское посольство в Киеве и назвал это «преднамеренным нападением» на дипломатическое представительство, передает «Азертадж».

Алиев участвовал в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Его спросили, поднимал ли он перед Владимиром Путиным вопрос о том, что атаки России на Украину поражают в том числе энергетические объекты, принадлежащие азербайджанским компаниям.

Президент Азербайджана ответил, что этот вопрос «поднимался много раз в ходе многочисленных контактов между официальными лицами на уровне министерств иностранных дел и президентских администраций». Он отметил, что помимо атак на азербайджанскую энергетическую инфраструктуру, были и три атаки на посольство Азербайджана в Украине.

«И после первой атаки мы могли предположить, что это было случайностью, и мы предоставили нашим российским коллегам все координаты дипломатических представительств Азербайджана, включая консульский отдел, наши культурные центры и посольство. Несмотря на все это, последовали еще две атаки. Так что это было преднамеренное нападение на дипломатическое представительство Азербайджана», - сказал он.

По словам Алиева, азербайджанская сторона может действовать только дипломатическими методами и сделала все необходимые шаги, «но, конечно, это считается недружественным поступком по отношению к Азербайджану».

В МИД России ответили, что заявления Алиева «о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов»» по азербайджанским объектам в Украине «не соответствуют действительности». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в частности в ноябре 2025 года послу Азербайджана в Москве «выразили искреннее сожаление» по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве — списав это на «некорректную работу» украинского ПВО.

Кроме того, заявили в МИД России, азербайджанскую сторону проинформировали, что российские военные «наносят удары по законным военным целям», в том числе, учитывая места расположения дипломатических представительств иностранных государств.

В июле 2025 года Россия нанесла ракетный удар по зданиям на территории, прилегающей к посольству Азербайджана в Киеве — тогда были погибшие и раненые (но не в самом дипучреждении). Спустя месяц, в ночь на 28 августа, во время российской атаки на Киев здание посольства Азербайджана получило повреждения от ударной волны при взрыве одной из ракет. В здании были разбиты некоторые окна, а на крыше консульского отдела появились трещины. Затем здание посольства Азербайджана было повреждено упавшими обломками во время российской атаки в ночь на 14 ноября.