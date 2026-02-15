экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США перехватили в Индийском океане еще один танкер

CentralAsia (CA) -  Военные США задержали танкер Veronica III, включенный в американский санкционный список за перевозку иранской нефти, сообщило американское Министерство войны в соцсети X.

В ведомстве опубликовали видео операции и отметили, что она прошла без «каких-либо инцидентов».

«Судно пыталось обойти карантин, введенный президентом Трампом, надеясь ускользнуть. Мы отследили его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили»,— указано в сообщении.

Источник WSJ сообщал 11 февраля, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала план захвата танкеров с иранской нефтью, чтобы усилить давление на Тегеран.

Переговоры Ирана и США по ядерной программе при посредничестве Омана прошли в Маскате 6 февраля. Главным приоритетом Тегерана на них были вопросы снятия или ослабления санкций. Новый раунд переговоров пройдет в Женеве 17 февраля.

