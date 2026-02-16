Монгольский игрок Senzu официально присоединился к украинской команде PASSION UA

Азбаяр Senzu Мөнхболд

CentralAsia (MNG) -

Монголы в восторге от этой новости и рады появлению второй команды, которую они смогут поддерживать, помимо своей собственной команды TheMongolZ. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Senzu, или АЗБАЯР Мөнхболд, который некоторое время не выступал за ведущую монгольскую киберспортивную команду (в статусе inactive) The MongolZ, официально присоединился к новой команде.

Он объявил, что присоединится к украинской команде PASSION UA и начнет новый этап своей карьеры на международной арене.

Клуб Passion UA ​​также объявил о подписании Азбаяра Senzu Мөнхболда на правах аренды, включив монгольского игрока.

Подписание контракта стало большим успехом для Passion UA, поскольку они заполучили высококлассного молодого стрелка, которого HLTV назвали 13-м лучшим игроком 2025 года. 19-летний игрок недавно упомянул о своем желании перейти на постоянную роль снайпера, но в новой команде он продолжит играть именно с винтовкой.

Представляя его, украинская команда PASSION UA подчеркнула: «Отныне его безумные решения, ледяная уверенность и хладнокровие будут работать нам на пользу», что явно отражало стиль игры Senzu.

Senzu — игрок, известный своими решительными атаками, быстрым принятием решений и психологической устойчивостью даже в условиях высокого давления. Это качество соответствует динамичной и рискованной игровой философии PASSION UA. По уровню скилла праймовый Senzu близок к элите CS, такой игрок сумеет вывести Passion UA на новый уровень.

Основанная в Украине, команда PASSION UA быстро зарекомендовала себя на международной киберспортивной арене благодаря своему уникальному стилю и смелой тактике, стремительно наращивая конкурентоспособность. Вступая в новый сезон с обновленным составом, они заявили, что будут выступать с еще большими амбициями и ставить перед собой еще более амбициозные цели.

Таким образом, монгольский игрок Senzu сделал следующий шаг в своем стремлении выйти на европейский рынок киберспорта и вновь привлек внимание поклонников.

Команда пока не назвала основной состав.

Состав Passion UA: Kvem, Senzu, Try, Grim, Hallzerk, Nicx, Jt, T.c (тренер).

