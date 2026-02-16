экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Амартүвшин Энхбат был награжден Орденом Звезды Италии офицерского класса указом президента Италии
Амартүвшин Энхбат
Амартүвшин Энхбат

CentralAsia (MNG) -  

Об этом официально объявила Ее Превосходительство Джованна Пиккаррета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Монголии, во время мероприятия, состоявшегося в Музее Чингисхана 12 февраля. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Амартүвшин Энхбат работал певцом в Академическом театре оперы и балета Улан-Батора с 2009 по 2016 год, а в настоящее время работает и творит в Италии.

Амартүвшин — лучший в мире баритон, успешно исполнивший главные и второстепенные роли в таких известных операх, как «Кармен», «Травиата», «Риголетто», «Евгений Онегин», «Тоска», «Аида» и «Трубадур», представляя чудеса оперы публике на сценах крупнейших театров многих стран мира, включая Италию, Францию, Германию, Австрию, Испанию, Японию, Сингапур, Англию, Бельгию, Америку, Венгрию, Болгарию и Китай.

Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d’Italia) — государственная награда Итальянской Республики.

Орден присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами и за развитие связей с Италией.

Награда присуждается Президентом Италии по предложению министра иностранных дел после консультаций с Советом ордена. Совет ордена состоит из 4 членов под председательством министра иностранных дел.

Орден Звезды Италии состоит из 5 классов:

  1. Кавалер Большого креста (Cavaliere di Gran Croce)

  2. Великий офицер (Grand’Ufficiale )

  3. Командор (Commendatore )

  4. Офицер (Ufficiale)

  5. Кавалер (Cavaliere)

