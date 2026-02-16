Дзуд привел к гибели 26 300 голов скота в Монголии

Чрезвычайно холодная зима, известная в Монголии как дзуд, привела к гибели более 26 300 голов скота в январе в западных аймаках Увс, Баян-Өлгий и Завхан, а также в центральном аймаке Өвөрхангай, сообщило в четверг Национальное статистическое управление страны (НСУ).

По меньшей мере 11 из 21 монгольского аймака страдают от дзуда, говорится в заявлении Национального статистического управления.

Дзуд — это монгольский термин, обозначающий суровую зиму, когда большое количество скота погибает из-за замерзания или засыпания снегом земли.

Животноводство является одним из главных столпов экономики Монголии, и от него зависит почти 40 процентов кочевого населения страны.

Однако из-за суровой, долгой зимы большинство кочевых скотоводов Монголии ежегодно теряют скот.

По данным Национального статистического управления, к концу 2025 года в Монголии насчитывалось 58.1 миллиона голов скота.

