В Монголии живут 166 человек в возрасте 100 лет и старше

По данным MiddleAsianNews, в Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше. Данные уточняются ежегодно, традиционно приурочивая перепись к празднику Цагаан Сар.

Наибольшее число долгожителей проживает в столичном районе Баянзүрх.

В Монголии проживают 166 долгожителей в возрасте 100 лет и старше По состоянию на 13 февраля 2026 года. Самому старому жителю страны 108 лет.

В отчете говорится, что в аймагах проживает 92 человека, достигших столетнего возраста, а в столице — 74, из них 128 женщин и 38 мужчин.

Наибольшее количество долгожителей (18 человек в возрасте 100 лет и старше) проживает в столичном районе Баянзүрх, 17 — в районе Хан-Уул, 10 — в аймаке Өвөрхангай и 7 — в аймаке Баян-Өлгий.

