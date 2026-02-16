Монгольские мастера-волейболисты и баскетболисты завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали в Абу-Даби

Монгольские ветераны волейболисты и баскетболисты произвели фурор на Open Masters Games которые проходили в столице ОАЭ.

Как мы сообщали ранее, столица ОАЭ приняла Open Masters Games (Открытые игры мастеров) — крупнейшее мультиспортивное мероприятие на Ближнем Востоке. С 6 по 15 февраля более 25 000 спортсменов из 92 стран собрались в Абу-Даби, чтобы соревноваться в 38 дисциплинах без возрастных или квалификационных ограничений.

На любительском волейбольном турнире мужская команда Монголии завоевала золотую медаль в возрастной категории +55 лет. Второе место заняла команда Nomad, а третье — команда Казахстана.

На любительском волейбольном турнире женская команда Монголии завоевала золотую медаль в возрастной категории +50 лет.

На любительском баскетбольном турнире женская команда Mongolia89 Монголии завоевала бронзовую медаль в возрастной категории +45 лет. Первое место заняла команда Чехии, а второе — команда России.

Мужская команда Монголии завоевала золото на любительском баскетбольном турнире в возрастной категории +45 лет. Они также завоевали серебро в турнире по баскетболу среди команд старше 45 лет, где первое место заняла московская команда, а третье – WINGS UAE из ОАЭ.

В то время женская монгольская команда Happy89 в возрастной категории 55+ зовеовала золото.

