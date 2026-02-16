Расходы на празднование Монгольского Нового года продолжают расти

В следующую среду, 18 февраля, будет Цагаан сар, один из самых широко отмечаемых праздников в Монголии. Вы заняты подготовкой к Цагаан сару? Насколько хорошо вы подготовились? Каковы цены на товары и продукцию? Издание MiddleAsianNews провело анализ цен на несколько популярных продуктов к этому важному празднику.

👆Расходы продолжают расти

Цагаан сар по праву считается самым дорогим праздником для монголов. Десять лет назад средняя стоимость празднования Цагаан сара на одно домохозяйство составляла около ₮742 000 (по курсу 2017 года $1= ₮2455 или примерно $302), а сейчас она утроилась и составляет не менее ₮2,2 млн (около $620). Несмотря на то, что в 2020-2022 годах, в год пандемии, Цагаан сар отмечался не так широко, стоимость празднования колебалась от ₮1 до ₮1.5 млн (по курсу 2020-22 года $1= ₮2850 или примерно от $320 до $520). В результате как ожидалось, что экономика несколько восстановилась в 2024 году, и, соответственно, расходы домохозяйств на этот праздник увеличались.

🧮 Анализ цифр

По сравнению с 2017 годом цены на основные блюда стола Цагаан сара, такие как ууц (баранина спина), хэвийн боов (монгольское печенье, используемое для украшения праздничной тарелки) и ааруул, хурууд (традиционный монгольский сушеный творог), в этом году значительно выросли. В среднем, цена на ууц за последние 10 лет выросла на 150%, в настоящее время она колеблется от ₮300 до ₮850 тысяч (от $85 до $240), цена на 2 кг ааруул выросла на 179%, варьируясь от ₮34 до ₮100 тысяч (от $10 до $28), а цена на хэвийн боов выросла на 299%, варьируясь от ₮100 до ₮252 (от $28 до $71). Иными словами, цена хэвийн боов выросла почти в 3 раза, цена ууц — в 2.5 раза, а цена ааруул — в 1.8 раза.

🥴 Добавьте к этому расходы на наполнение праздничного стола буузами, салатами, сладостями и фруктами. Рост цен на потребительские товары и продукты опустошает наши карманы последние 5 лет.

🥹 Пустые карманы, но полные души…

Рост цен существенно повлиял на дискуссию о том, правильно ли или неправильно отмечать традиционный и редкий в мире праздник Цагаан Сар. Однако, согласно последнему экономическому обзору «Цагаан Сар» за 2020 год, опубликованному Национальным статистическим комитетом, этот праздник отметили 64% всех домохозяйств. В то время страна тратила ₮1.2 трлн (примерно $ 565 тыс.). Если добавить к этому текущий рост цен, интересно посмотреть, сколько денег циркулирует на рынке во время празднования Цагаан сара.

Даже у самых бедных монголов существует традиция отмечать этот праздник со всей силой. Возможно, эта традиция не исчезнет даже спустя тысячи лет.

