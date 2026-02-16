В 2025 году Монголия экспортировала более 85 000 тонн мяса и мясных продуктов

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сообщило в субботу, что в 2025 году страна экспортировала 85 400 тонн мяса и мясных продуктов на сумму $343.9 млн.

В заявлении министерства говорится, что большая часть мяса и мясных продуктов экспортировалась в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Казахстан, Узбекистан и Вьетнам.

Правительство Монголии работает над диверсификацией своей экономики, которая в значительной степени зависит от горнодобывающей промышленности, и над увеличением поставок мяса и мясных продуктов на мировой рынок.

К концу декабря 2025 года около 67 монгольских мясоперерабатывающих предприятий получили специальные экспортные лицензии.

По данным Национального статистического управления, к концу 2025 года поголовье скота в Монголии составляло 58,1 миллиона голов.

В Монголии насчитывается около 30 миллионов овец — больше, чем в Новой Зеландии, — но до недавнего времени страна экспортировала лишь небольшую часть своего общего объема производства мяса. Монголия надеется, что ситуация изменится, поскольку страна будет удовлетворять спрос на халяльную баранину со стороны таких стран, как Иран, которые вынуждены импортировать ее из-за ограниченного местного производства.

