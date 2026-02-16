Монголия приняла более 60 000 иностранных туристов за первые 2 месяца

По данным Монгольской туристической организации, за первые два месяца 2026 года Монголию посетили почти 60 638 иностранных туристов, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, опубликованным Монгольской туристической организацией, в этот период основными источниками иностранных туристов в Монголию были посетители из Китая, России и Южной Кореи.

Монголия стремится развивать свой круглогодичный туристический сектор, чтобы диверсифицировать свою экономику, зависящую от горнодобывающей промышленности.

Правительство Монголии решило продлить программу развития туризма «Годы для посещения Монголии» до 2028 года, чтобы принять в общей сложности 2 миллиона иностранных туристов в рамках своей политики поддержки туристического сектора под официальным девизом Go Mongolia!

По данным Монгольской туристической организации, в 2025 году эту азиатскую страну, не имеющую выхода к морю, посетили почти 850 000 иностранных туристов, имеющих паспорта.

