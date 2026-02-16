Минобороны Казахстана предупредило о перемещении военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане

CentralAsia (KZ) - Министерство обороны Казахстана предупредило граждан, что с 16 по 18 февраля в городах Алматы, Конаев и Талдыкорган проводится плановая проверка органов военного управления и воинских частей Вооружённых сил.

«В этой связи в период с 16 по 18 февраля в городах Алматы, Конаев и Талдыкорган будет осуществляться перемещение военной техники. В отдельных районах автомобильных дорог возможно временное ограничение движения», - сообщили в министерстве.

Граждан и СМИ призвали не доверять недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками.

В конце января в министерстве обороны сделали заявление в связи с гибелью нескольких военнослужащих с начала этого года. В ведомстве заявили, что «командование Вооруженных сил в полной мере осознает всю серьезность произошедшего и степень ответственности за обеспечение безопасности воинской службы». Поэтому по поручению министра обороны Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем. В частности, в воинские части Вооруженных сил направлены комиссии для комплексного психологического обследования каждого военнослужащего и проводится повторная оценка их психического состояния, уровня психологической готовности к выполнению служебных задач. Также организованы всесторонние проверки воинских частей силами военной полиции и усилен контроль за личным составом, в том числе во внеслужебное время.

