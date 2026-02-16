Свыше 2600 лиц, находившихся в розыске в Таджикистане, были найдены и арестованы в 2025 году

CentralAsia (TJ) - В 2025 году более 2600 человек, находившихся в розыске в Таджикистане, были задержаны, многие из них – в странах СНГ. Об этом сообщил журналистам начальник Управления уголовного розыска (УУР) МВД республики Бахтиёр Назарзода.

По его словам, всего в прошлом году в розыске находились свыше 6700 человек.

«Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с правоохранительными органами иностранных государств, 835 человек были доставлены в Таджикистан», — сказал Назарзода.

Глава УУР уточнил, что многие из лиц, находившихся в розыске, были задержаны в России и Казахстане. По его словам, также были задержания и экстрадиции из европейских стран.

Однако Бахтиёр Назарзода не привел точные данные о том, сколько лиц из каких стран были задержаны и доставлены в Таджикистан.

Глава МВД России Владимир Колокольцев во время встречи со своим таджикским коллегой Рамазоном Рахимзода в Душанбе в сентябре 2025 года сообщил, что российские правоохранительные органы в течение 8 месяцев минувшего года задержали около 400 граждан Таджикистана, находившихся в розыске по линии Министерства внутренних дел РТ.

По словам Колокольцева, Это почти в два раза больше, чем за весь 2024 год, когда было задержано около 260 разыскиваемых Таджикистаном лиц.

