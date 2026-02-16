экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таразе после снегопада готовятся к паводкам

CentralAsia (KZ) -  После обильного снегопада в Таразе организовали инженерно-профилактические работы для предотвращения возможных подтоплений и защиты жилых домов, сообщает пресс-служба МЧС РК.

К проведению мероприятий привлечены военнослужащие, спасатели МЧС Казахстана и представители местных исполнительных органов. Работы направлены на снижение рисков, связанных с интенсивным таянием снега.

В жилом секторе уложили мешки с песком для предотвращения попадания талых вод на дворовые территории. Кроме того, очистили дворы от воды и прочистили арычные системы для отвода талых вод.

Ожидается, что эти меры уменьшат паводковые риски, защитят имущество жителей и обеспечат устойчивую работу городской инфраструктуры в период снеготаяния.

