Генпрокурор США раскрыла 300 имен политиков и знаменитостей из файлов Эпштейна, включая Трампа, Обаму, Клинтон и Камалу Харрис

CentralAsia (CA) - Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала список из 300 политиков и видных деятелей, фигурировавших в деле финансиста Джеффри Эпштейна, и сообщила Конгрессу, что все документы, которые Министерство юстиции было обязано обнародовать, были опубликованы, пишет The New York Post.

Она и её заместитель Тодд Бланш отметили, что часть конфиденциальных материалов всё ещё не раскрыта.

«Департамент обнародовал все «записи, документы, сообщения и материалы расследований, находящиеся в распоряжении Департамента», которые «относятся» к любой из девяти различных категорий», - написали Бонди и Бланш.

В числе 300 имен значатся президент Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, основатель Microsoft Билл Гейтс, Билл Косби, Роберт Де Ниро, Билл и Хиллари Клинтон.

В числе присутствующих также принц Гарри, Вуди Аллен, Камала Харрис, Марк Цукерберг, Брюс Спрингстин, Илон Маск, Папа Иоанн Павел II, Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от штата Нью-Йорк), Боно, Бейонсе и многие другие.

Включение информации в эти файлы не подразумевает каких-либо противоправных действий или даже прямых контактов с Эпштейном, пишет издание.

Некоторые из указанных лиц имели «обширную прямую переписку по электронной почте» с Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл, тогда как другие упоминались «в части документа (включая материалы прессы), которая на первый взгляд не связана с делами Эпштейна и Максвелл», пояснили два руководителя Минюста США.

Министерству юстиции США был установлен срок до 19 декабря в соответствии с Законом о прозрачности файлов Эпштейна, чтобы обнародовать все материалы, касающиеся покойного известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Файлы Эпштейна содержали сведения об организациях, предположительно связанных с ним, включая данные о его деятельности по торговле людьми и финансовых операциях, а также внутреннюю переписку Минюста с участием федеральных сотрудников, расследовавших его и его окружение.

По данным Минюста, команда из сотен юристов изучила около 6 миллионов страниц документов и спустя несколько недель после крайне сжатого срока опубликовала более 3,5 миллиона страниц материалов.

Среди материалов, не подлежащих публикации, оказались документы, подпадающие под «привилегию совещательного процесса, привилегию рабочей документации и адвокатскую тайну», пояснили Бонди и Бланш. Кроме того, Минюст заретушировал имена жертв и персональные данные.

Ранее Бланш сообщала, что существует «небольшое количество документов» по делу Эпштейна, судьба которых зависит от судебных разбирательств; они будут обнародованы в случае одобрения судом.

«Никакие материалы не были скрыты или отредактированы «по причине смущения, репутационного ущерба или политической чувствительности, в том числе в отношении любого государственного чиновника, публичной фигуры или иностранного сановника»», — подчеркнули Бонди и Бланш.

«Любые пропуски в списке являются непреднамеренными и, как объяснялось в предыдущих письмах Конгрессу, обусловлены объемом и скоростью, с которой ведомство исполнило требования закона», — добавили они.

«Лица, чьи имена были скрыты по причинам, связанным с чувствительностью для правоохранительных органов, в список не включены».

Письмо было направлено председателю юридического комитета Сената Чаку Грассли (республиканец от Айовы) и старшему члену комитета от демократов Дику Дурбину (Иллинойс), а также председателю юридического комитета Палаты представителей Джиму Джордану (республиканец от Огайо) и его коллеге от демократов Джейми Раскину (Мэриленд) в субботу.

По не совсем ясным причинам Бонди не подписала письмо, однако Бланш поставил подпись, хотя ее имя было напечатано вверху документа.

Важно отметить, что файлы Эпштейна содержат некоторые обвинения и сообщения, которые Минюст не смог проверить или счел недостоверными.

На прошлой неделе конгрессмен Ро Ханна (демократ от Калифорнии), который совместно с придерживающимся либертарианских взглядов конгрессменом Томасом Мэсси (республиканец от Кентукки) выступил соавтором Закона о прозрачности файлов Эпштейна, с трибуны Палаты представителей зачитал имена шести человек из файлов, заявив, что это «богатые и влиятельные мужчины, которых Минюст скрыл без видимых причин».

Согласно положению Конституции о свободе слова и дебатов, законодатели защищены от определенных видов ответственности, включая иски о клевете, если действуют в рамках своих служебных полномочий.

Позднее Минюст сообщил, что четверо из этих лиц фигурировали лишь в фотоподборке Южного округа Нью-Йорка и не имели известных связей с Эпштейном.

«Проблема в том, что вы не обратились к нам, а сразу отправились в X (бывший Twitter) и на трибуну Палаты представителей и выдвинули ложные обвинения против четырех мужчин, в то время как мы проверяли факты», — написал Бланш в X, комментируя ситуацию.

Законодателям была предоставлена возможность ознакомиться с неотредактированными файлами начиная с понедельника прошлой недели, однако впоследствии стало известно, что Минюст отслеживал историю их поиска в нецензурированной базе документов.