Генпрокурор: В Таджикистане больше не будут наказывать за «лайки» в соцсетях

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане сократилось число террористических и экстремистских преступлений. Об этом 15 февраля на отчетной пресс-конференции заявил Хабибулло Вохидзода.

По его словам, по итогам 2025 года количество таких правонарушений уменьшилось более чем на 23%, или на 314 случаев, по сравнению с 2024 годом.

Генеральный прокурор отметил, что сокращение стало возможным после указания президента Таджикистана Эмомали Рахмона воздерживаться от возбуждения уголовных дел за размещение лайков и других комментариев в социальных сетях. Также, по его словам, была усилена разъяснительная работа.

Отмечается, что 405 человек, в отношении которых применялись соответствующие санкции за преступления экстремистского и террористического характера, были освобождены от уголовной ответственности.

Напомним, отмена ответственности за «лайки и репосты», принятая и поддержанная парламентом Таджикистана, была подписана главой государства в мае 2025 года. По мнению президента страны, некоторые органы власти безосновательно возбуждали против граждан уголовные дела, и этой практике необходимо было положить конец.

Ранее председатель Верховного суда Рустам Мирзозода на пресс-конференции заявил, что дела лиц, осужденных за размещение «лайков» и комментариев в интернете, могут быть пересмотрены.

