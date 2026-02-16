экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Израиля назвал четыре условия для сделки с Ираном
CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любое потенциальное соглашение с Ираном должно соответствовать жестким требованиям, гарантирующим безопасность не только Израиля, но и США, а также всего мира, передает «Макор Ришон».

«Если мы хотим достичь соглашения, оно должно включать ряд ключевых элементов — элементов, которые, по нашему мнению, жизненно важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира»,— сказал Нетаньяху.

Первым условием, которое назвал израильский премьер-министр, стал вывоз всего обогащенного урана из Ирана. Вторым — полный демонтаж оборудования и инфраструктуры для обогащения. Третье касается ракетной программы: Тегеран должен соблюдать ограничение Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в 300 км. Четвертым пунктом стало требование демонтировать «ось террора», которая, по словам Нетаньяху, «серьезно повреждена», но продолжает восстанавливаться.

Ранее CBS News сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал Биньямину Нетаньяху поддержать израильские удары по иранским ракетным объектам в случае провала переговоров.

