Для всех фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» потребуют пожизненное, - адвокат

CentralAsia (CA) -  Западный окружной военный суд 16 февраля в закрытом режиме проведет прения сторон по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Адвокат потерпевших Людмила Айвар потребует назначить всем 19 фигурантам максимально суровое наказание, в том числе пожизненное заключение.

«Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц — в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы»,— сказала Людмила Айвар ТАСС.

В числе обвиняемых — четверо непосредственных исполнителей теракта. Они признали вину. Остальным фигурантам предъявлено обвинение в теракте или содействии террористической деятельности. Прокуратура запросит наказание у суда на заседании 16 февраля.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Четверо мужчин открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 149 человек, трое числятся пропавшими без вести. Пострадали еще 609 человек.

