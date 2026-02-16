До +20 градусов ожидается на юге Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - С 17 по 19 февраля через территорию Казахстана будет проходить циклон, который вызовет осадки, гололед, усиление ветра с метелями, сообщает «Казгидромет».

Но с 18 февраля в тыл циклону начнет распространяться антициклон – ожидается постепенное прекращение осадков на севере страны и понижение температуры воздуха ночью до -18-23 градусов мороза.

В южных регионах, наоборот, под влиянием очередного циклона днем температура воздуха повысится до +15+20 градусов.

