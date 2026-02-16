экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
До +20 градусов ожидается на юге Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  С 17 по 19 февраля через территорию Казахстана будет проходить циклон, который вызовет осадки, гололед, усиление ветра с метелями, сообщает «Казгидромет».

Но с 18 февраля в тыл циклону начнет распространяться антициклон – ожидается постепенное прекращение осадков на севере страны и понижение температуры воздуха ночью до -18-23 градусов мороза.

В южных регионах, наоборот, под влиянием очередного циклона днем температура воздуха повысится до +15+20 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com