В Казахстане запустили специальный сайт о новой Конституции

CentralAsia (KZ) - Общенациональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» запустила официальный сайт referendum2026.kz Они планируют объяснить все изменения и нюансы, которые несут поправки Основного закона. На нем идет обратный отсчет до референдума.

Ресурс referendum2026.kz создан как простой и понятный источник информации для всех казахстанцев. На сайте уже размещён полный текст проекта Основного закона, а в ближайшее время появятся экспертные комментарии и разъяснения.

Также на сайте уже размещены новости о работе коалиции в регионах, различные видеоматериалы и интерактивные форматы.

Коалиция объединяет ведущие политические партии и сотни общественных организаций по всей стране. Они проводят встречи, общественные обсуждения и диалог, чтобы каждый гражданин мог разобраться в сути изменений и принять осознанное решение на референдуме.

