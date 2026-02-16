Синоптики объявили штормовое предупреждение почти по всему Казахстану

CentralAsia (KZ) - В «Казгидромете» прогнозируют метели, туман и усиление ветра, сообщает Orda.kz.

Штормовое предупреждение на сегодня, 16 февраля объявили в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют снег, дождь, метели, туман, гололёд и усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В Астане днём ожидаются дождь и снег, низовая метель и гололёд. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

В Алматы ночью и утром прогнозируют туман и гололёд.

В Шымкенте днём пройдёт дождь, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются снег и метель, днём — осадки, метель и гололёд. В Петропавловске синоптики также прогнозируют осадки и порывистый ветер.

В Акмолинской области ночью пройдут снег и низовая метель, днём сохранятся осадки и гололёд. В Кокшетау ожидаются осадки и ветер до 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью возможен сильный снег на севере, днём осадки сохранятся. В регионе ожидаются туман и порывистый ветер.

В Карагандинской области днём пройдут небольшие осадки, местами туман и гололёд. В Караганде во второй половине дня ожидается гололёд.

В Павлодарской области днём прогнозируют дождь и снег, низовую метель и гололёд.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, метель и туман. В Уральске ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью пройдут снег и метель, местами туман. Ветер усилится до 15–18 м/с.

В Атырауской области ожидаются туман и гололёд, в Атырау ночью и утром возможен гололёд.

В Мангистауской области ночью на севере прогнозируют гололёд и туман. В Актау днём ветер усилится до 15–20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются гололёд и временами туман. В Таразе ветер усилится до 15–20 м/с.

В Туркестанской области ночью в горах пройдёт дождь, днём в ряде районов ожидаются осадки, в горах — сильный дождь. На юге возможна гроза.

В области Абай ночью и утром прогнозируют туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром также ожидается туман. В Усть-Каменогорске синоптики предупреждают о тумане.

В области Улытау утром и днём ожидаются дождь и снег, низовая метель и гололёд.

В Кызылординской области ночью и утром возможны гололёд и туман.

Ранее мы писали, что температура по стране постепенно повышается. По данным «Казгидромета», циклон движется с запада на восток и приносит осадки. В Астане днём ожидается —1...+1 °C, в Алматы +8...+10 °C, в Шымкенте +15...+17 °C. Несмотря на потепление, синоптики предупреждают о ветре, тумане и гололёде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения