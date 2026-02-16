Сердар Бердымухамедов провел масштабные кадровые перестановки в правительстве Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 13 февраля подписал свыше 50 указов и постановлений об отставках и назначениях на государственные должности, передает «Фергана».

Своих постов лишились вице-премьеры Мамметхан Чакыев, Байрамгуль Ораздурдыева и Батыр Аманов. Причины не указаны. Их кресла заняли бывший председатель агентства «Туркменский морской и речной транспорт» Батыр Аннаев, бывший ректор Туркменского государственного архитектурно-строительного института Батыр Маммедов и бывший председатель Государственного концерна «Туркменнефть» Гуванч Агаджанов.

В отставку отправлены также несколько руководителей министерств и ведомств.

Мырат Маммедов освобожден от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в связи с выходом на пенсию. Пост получил Мыратберди Гайыпов.

Чарыгелди Бабаныязов лишен поста министра охраны окружающей среды. На его место назначен Овезгелди Гошджанов.

Бегмырат Атаев уволен с должности председателя Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана. Его место занял Байрамдурды Тедженов.

14 февраля указом президента был снят с должности министр национальной безопасности Туркменистана Назар Атагараев — в связи с переходом на другую работу. МНБ возглавил Довлетгелди Мередов.

Кроме того, в Туркменистане на базе Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог образовано Министерство автомобильных дорог. Его возглавил Хангелди Керимов.

Ашыргулы Беглиев освобожден от должности советника президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам в связи с выходом на пенсию.

Бердымухамедов также сменил хякимов (главы администраций) городов Туркменбаши, Туркменабат, Мары и ряда районов.