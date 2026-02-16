Президент Узбекистана поручил взять на особый контроль стратегические проекты на $165 млрд

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам взять под особый контроль 377 стратегических инвестиционных проектов на $165 млрд. При этом глава государства указал на то, что в прошлом году из-за различных организационных проблем были отложены 55 крупных инициатив. Данная тема обсуждалась на совещании по вопросам экономического роста в отдельных отраслях, передает пресс-служба руководителя страны.

Отмечалось, что только в этом году запланировано привлечь в экономику республики иностранные инвестиции в объеме $50 млрд. Как подчеркнул Мирзиёев, новые проекты прежде всего должны способствовать производству экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечивать эффективное использование ресурсов и создавать высокодоходные рабочие места.

Чиновникам следует уделить особое внимание соглашениям, достигнутым в ходе зарубежных визитов главы государства. Например, в текущем году Узбекистан договорился о реализации совместных бизнес-инициатив с Турцией на $9 млрд, с Пакистаном — почти на $1,5 млрд.

Важное значение имеет контроль за ходом проекта, а не только при его запуске. Для этого специалисты создадут платформу «Единого национального проектного управления», где можно будет отслеживать каждую инициативу, включенную в инвестпрограмму, в течение трех лет после ее старта.

Президент отметил, что, согласно анализу компании Franklin Templeton, привлеченной к управлению Национальным инвестиционным фондом республики, имеется значительный нереализованный потенциал в сфере укрепления корпоративной культуры, оптимизации логистики, цифровизации, повышения энергоэффективности. В связи с чем главам 19 стратегических предприятий поручено принять меры для устранения указанных пробелов и обеспечить снижение себестоимости продукции на 10-15%.

Повышенное внимание было уделено вопросам энергоэффективности. Поставлена задача разработать соответствующую трехлетнюю программу и внедрить ее на малых и средних предприятиях. Причем только в текущем году необходимо сэкономить 100 млн кубометров газа и 500 млн киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, как указали органы контроля, 917 тысяч уличных фонарей по всей стране потребляют большое количество ресурсов, некоторые остаются включенными и днем. Поэтому планируется установить на фонари солнечные панели, аккумуляторы и датчики, автоматически регулирующие работу объектов в зависимости от освещения.

Отдельно Мирзиёев остановился на госзакупках. Хотя в общей системе доля местной продукции достигла 68%, в отдельных структурах показатель не приближается и к 40%. Речь идет об Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, компаниях «Узтрансгаз», Uzbekistan Airways и прочее. Как подчеркнул глава республики, руководству таких организаций пора избавиться от устаревшего мышления, что «иностранное лучше по качеству».

Хотя за три года промышленность Узбекистана увеличилась на 21%, в ряде районов рост не составил и 10%. Поэтому президент поручил утвердить районные и областные планы по промышленному росту на уровне не менее 8,5%, а также оценивать деятельность местных чиновников с учетом выявленных проблем и их решений.

По словам главы государства, в январе годовая инфляция достигла 7,2%. Во многом это обусловлено увеличением цен на продукты питания, в частности на мясо. В связи с чем специалистам Минэкономики дана директива заблаговременно выявлять риски, постоянно анализировать рынки районов и городов, формировать прогноз спроса и разрабатывать баланс основных видов продовольствия.

Говоря об экономической ситуации в целом, Мирзиёев отметил, что по итогам 2025 года валовой внутренний продукт республики вырос на 7,7% и составил $147 млрд. В текущем году прогнозируется рост на 6,6% — до $167 млрд. Как добавил руководитель страны, эти ожидания учитывают нынешнюю геополитическую обстановку и внешнеэкономическую волатильность.