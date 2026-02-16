Неделя в Узбекистане будет тёплой, днём ожидается до +25 градусов

CentralAsia (UZ) - В понедельник и вторник по Узбекистану местами пройдут дожди, осадков не ожидается лишь по северо-западным районам. Преобладающая температура днём составит +15…+20 градусов, сообщает Узгидромет. В отдельных районах возможен туман.

18−20 февраля по территории страны без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов. Ночная температура будет в пределах +7…+12 градусов.

Местами по стране усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20−23 м/с.

В предгорных и горных районах 16−18 февраля временами осадки, селеопасно. В горах лавиноопасно.

В Ташкенте днём 16 февраля временами дождь, температура +17…+19 градусов.

17 февраля ночью и утром дождь, возможен туман. Днём без осадков, температура +15…+17 градусов.

18−20 февраля без осадков. Преобладающая температура ночью +9…+12 градусов, днём +22…+25 градусов.

Ветер восточный от слабого до умеренного.