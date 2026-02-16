Разные мнения — единая нация, - профессор Когамов о референдуме по Конституции Казахстана

Итак, официальные СМИ Казахстана опубликовали итоговый второй проект новой Конституции государства. В случае поддержки народом на Республиканском референдуме день принятия Конституции станет государственным праздником. Вступит Конституция в силу с 1 июля 2026 года.

Таким образом, народу Казахстана на всеобщее обозрение представлен Основной, в духе кочевых традиций, в целом определенный, последовательный, непротиворечивый, мотивированный Закон законов степной цивилизации. Особо отмечу, что в государственности Казахстана прошлого, задолго до образования СССР, были и успешно функционировали, Великая Ясса Чингисхана, степные Конституции Касым хана, Есим хана, Тауке хана. Советский и постсоветский периоды времени жизни нашего народа также находились под защитой норм Конституций 1978 года, 1993 года, а также ныне действующей Конституции 1995 года.

Мой «полевой» анализ мнения нашего общества на проект новой Конституции страны, показал, что подавляющее большинство населения страны одобрительно отнеслось к политико-правовому решению Главы государства, принятому в этом году на последнем Курултае в Кызыл-Орде, по – сути, Концепции о необходимости внесения изменений и дополнений в действующую Конституцию страны 1995 года, как и к тому, что затем последовало: фактически к принятию новой редакции этого высшего правового акта государства.

И, неудивительно, Конституция 1995 года выполнила свою историческую миссию, показав сильные и слабые стороны нашей государственности. В нее периодически вносились обоснованные изменения и дополнения, продиктованные содержанием и течением времени. Но жизнь не стоит на месте, особенно сейчас, фактически речь идет о будущем нашей страны, когда следует принимать решительные меры по сохранению юридического суверенитета государства и обеспечению будущего нации.

Объективно, что появление проекта новой Конституции, вызвало логичную реакцию нашего общества на содержание прогрессивности ее норм, многие рекомендации которого стали предметом обсуждения на заседаниях соответствующей рабочей группы, затем членов Конституционной комиссии, образованных решениями главы государства и разных диалоговых площадках.

Безусловно, каждая позиция, каждое мнение гражданина страны, всегда заслуживают внимания. Однако, на этом фоне трудно согласиться с позицией известного правозащитника, к мнению которого я всегда отношусь внимательно, Евгения Жовтиса. Буквально на днях на сайте ВВС News, опубликована его статья относительно новой редакции проекта Конституции РК, выводы которой, на мой взгляд, носят беспочвенный характер.

Первое. Начиная с 2019 года, глава государства, постоянно и последовательно проводил в жизнь общества и государства, идеологию Справедливого государства, формами выражения которого, в конечном итоге, стали шесть основных, связанных между собою принципов внутренней политики нашего государства. В качестве одного из них в условиях быстро меняющегося миропорядка и новой роли средних держав в этом процессе, он достаточно обоснованно провозгласил — принцип «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство». Соответственно, под этот и взаимосвязанные с ним иные принципы внутренней политики государства, в проекте новой Конституции заложены все классические формы взаимодействия президента с тремя ветвями государственной власти с целью исключения злоупотреблений со стороны каждой из них и иных субъектов права.

Отсюда, вполне закономерно что прямые назначения ряда высших должностных лиц центральных государственных органов и их конституционных составов разделены между ним и Курултаем страны. В первом случае, ему с ними ежедневно и напрямую работать, во-втором случае, высший персонал этих государственных органов, назначаемый им, в том числе после прямых консультаций, согласований с Курултаем, является той частью государственного механизма, который выражает интересы и контрольные функции высшего органа представительной (законодательной власти) в системе государственной власти страны.

В контексте изложенного, нормы Конституции, с одной стороны, сохраняют институт «неприкосновенности» в интересах нормального, независимого ведения государственной деятельности за рядом высших должностных лиц государства, но и предусматривают четкие конституционные формы лишения их неприкосновенности в области уголовного правосудия, в том числе с их стандартным установлением уже в действующих отраслях права криминального цикла (УК, УПК).

В этой связи, тезис Е. Жовтиса о «суперпрезидентском» характере новой модели политического (государственного) режима, на мой взгляд, не имеет под собою каких-либо юридических и фактических оснований.

Второе. Вне всякого сомнения, что Казахстан всегда остается полноправным субъектом ключевых документов международного права в области защиты прав человека. Это выражается во многих формах и никем, и никогда, не ставилось под сомнение. Это должен отчетливо понимать и Е. Жовтис.

В этой связи, тема особого места международных договоров в системе действующего права Казахстана, уважения норм и принципов международного права, проведения внешней политики мира и сотрудничества с заинтересованными в этом государствами, невмешательства в их внутренние дела, мирного разрешения международных споров — одна из центральных, стабильных в системе норм проекта новой Конституции РК.

Конкретно, прежде всего, речь идет о международных договорных обязательствах Республики Казахстан, то есть ратифицированных в установленном порядке и выражающих согласие Республики Казахстан на обязательность для нее в международном плане, соответствующего международного договора.

Немаловажно здесь и то, что нормы проекта особо оговаривают о том, что порядок действия на территории Республики Казахстан международных договоров определяется национальными законами. Это продиктовано, главным образом, необходимостью правильного понимания и эффективного применения норм международного права в национальной юридической практике, но не от отказа в их применении на территории страны.

В этом плане, в частности идет вразрез с нормами международного права мнение Е. Жовтиса о том, что нормы статьи 23 проекта содержат расплывчатые формулировки, которые могут усилить давление на СМИ и ограничить свободу слова. Полагаю, что с этим у нас в стране проблем нет, наблюдается даже переизбыток. Это отрадно.

В этой связи, Е. Жовтис не принимает во внимание, обходит стороной нормы п. 3 ст. 19 МПГПП 1966 года о том, цитирую дословно что: «3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность (выделено -мною). Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые однако должны быть установлены законом (выделено – мною) и являться необходимыми: a) для уважения прав и репутации других лиц, b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.».

В порядке напоминания, нормы пункта 2 статьи 19 МПГПП устанавливают, что каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору.

Третье. Появление в системе государственной власти однопалатного законодательного органа — Курултая – дань историческим традициям построения системы государственной власти в кочевой цивилизации и нормам обычного права казахов. Все законы объективно должны приниматься в одном органе государственной власти без его повторного «движения» в законодательном органе страны, как это имеет место и лишено логики в процессе современного законотворчества.

Тема создания влиятельно Парламента (Курултая), не входя в детали, была предметом Посланий и иных политических акций Главы государства. Доведена до общества в русле формата Казахстана, как «Справедливого», «Слышащего государства», прошла обсуждение в рамках научно-практических дискуссий, и, в итоге, обрела необходимую почву для разумного восприятия и официальной легализации.

Я могу утверждать об этом непосредственно и без ссылок на официальные источники, так как был одним из инициаторов обстоятельной научной дискуссии по данному вопросу в 2025 году в городе Астана. Кроме того, это последовательную научную линию отразил в личных ранних публикациях по законодательной деятельности общества и государства, а также совершенствованию норм действующей Конституции и идеологии Казахстана, как правового государства.

Четвертое. И, наконец, политика, экономика. право, которые по — разному первенствуют в конкретном обществе и государстве, есть три «вечных» кита, составляющих основу формирования «архитектуры» любого Основного закона государства. В этой связи, вопросы экономики, создания бюджета государства, контроля и расхода его ресурсов — актуальнейшая тема любого законодательного органа государства и Казахстан тут не исключение. Вот почему в нормах проекта новой Конституции естественно получила закрепление система общеобязательных правил поведения Курултая, связанная с принятием законов, в том числе экономического характера, а также их безусловным исполнением Правительством страны. Приведу только некоторые из них. Например, Курултай вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся: республиканского бюджета, вопросов о государственных займах и оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи. Кроме того, Курултай заслушивает два раза в год отчет Председателя Высшей аудиторской палаты; обсуждает и утверждает отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета. Неутверждение Курултаем отчета правительства об исполнении республиканского бюджета означает выражение Курултаем вотума недоверия правительству; вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая заслушивать отчеты членов Правительства Республики Казахстан по вопросам их деятельности. По итогам заслушивания отчета большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Курултая вправе принимать решение об обращении к Президенту Республики Казахстан об освобождении от должности члена правительства в случае неисполнения им законов Республики Казахстан. В этом случае Президент Республики Казахстан освобождает от должности члена Правительства и т.д.

Соответственно, правам Курултая корреспондируют права и обязанности Правительства по представлению в Курултай республиканского бюджета и отчета о его исполнении, обеспечения исполнения бюджета и т.д.

Следовательно, очевидно, насколько правильно представлена в нормах проекта новой Конституции правосубъектность Курултая, как политической и правовой формы выражения «Влиятельного Парламента» по отношению к «Подотчетному Правительству». В этой связи, снижение, умаление роли Курултая в вопросах регулирования экономической политики государства, затрагиваемые в статье Е. Жовтиса, не соответствует правовом позициям проекта новой Конституции РК. Полагаю, что обсуждение процесса принятия норм новой Конституции в источниках международного и национального характера, кто бы ни был их автором, всегда должно быть высокомотивированным, основанном на глубоком знании реального исторического опыта создания и развития национальной государственности в довольно непростых условиях функционирования мировой цивилизации до и после распада СССР

