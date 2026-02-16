КНБ Казахстана проверяет Нурлана Сабурова из-за видео с передачей мотоциклов бойцам «Вагнера»

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении комика Нурлана Сабурова, сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе комитета. Никаких других подробностей ведомство не привело.

Поводом для проверки стало видео, где Сабуров якобы передает 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», которое участвует в специальной военной операции России в Украине.

Ролик распространился после выдворения Сабурова из России. Многие предполагали, что он фейковый, однако журналисты Factchek.kz подтвердили его подлинность. Позднее выяснилось, что казахстанский активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить это видео.

Как утверждает юрист Бауыржан Онгаров, в Казахстане Сабурову за поддержку «вагнеровцев» может грозить уголовная ответственность. «Сабурову за финансирование и материальное обеспечение наемников ЧВК «Вагнер» может грозить срок от 7 до 12 лет по ч.1 ст. 170 УК РК — Наемничество. «Вагнер» является частной военной компанией, а по сути наемники. Состав преступления Нурлана доказан на 100%», — написал юрист у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Между тем, российские СМИ уточняют, что «Легион Вагнер Истра» — это подразделение в составе Минобороны РФ, которое было создано после роспуска частной военной компании «Вагнер».

Нурлан Сабуров родился в Степногорске и получил широкую известность, став резидентом проекта Stand Up на российском телеканале ТНТ. Успешно гастролировал по городам России и Казахстана, проводил сольные стендап-концерты на телевидении. Он является ведущим популярного юмористического шоу «Что было дальше?», снимался в кино и различных телевизионных проектах.

В 2020 году комик попал в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes Russia, несмотря на отсутствие российского гражданства. На тот момент его гонорар за выступление оценивался в $10 тыс.

В начале февраля текущего года Сабурова не пустили в Россию при прохождении пограничного контроля в аэропорту, объявив, что ему запрещен въезд в страну на 50 лет. Решение, по данным госагентств, было принято еще 30 января и касалось «национальной безопасности, защиты традиционных ценностей». Также среди причин назывались нарушения миграционного и налогового законодательств. Сейчас комик, по данным СМИ, находится в Алматы.

