Русский язык сохранит свой статус в Казахстане, - посол Бородавкин о новой Конституции
CentralAsia (KZ) -  Русский язык сохранит официальный статус в Казахстане в случае принятия на референдуме новой Конституции республики, это является позитивным сигналом, заявил в интервью ТАСС посол России в Астане Алексей Бородавкин.

«Нельзя оценить иначе, как очень позитивный сигнал, и то, что русский язык не только сохранит свой статус в Казахстане, но и, как представляется, с подачи Казахстана приобретет еще большее значение как на пространстве СНГ, так и в мире», - сказал он.

Посол напомнил, что президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву принадлежит инициатива создания Международной организации по русскому языку. По словам дипломата, «в ближайшие месяцы состоятся необходимые мероприятия для запуска ее работы». 

